Laptop HP da 15" con Windows 11, offerta WOW: tuo a meno di 250€

Il laptop HP 15s una soluzione versatile e conveniente per chi cerca un dispositivo affidabile per l’uso quotidiano. Con uno sconto del 7%, questo notebook offre una combinazione di prestazioni, design elegante e funzionalità pratiche. Oggi lo paghi appena 249€: un prezzo eccezionale per un portatile con tutte le carte in regola e in grado di supportarti nelle tue attività quotidiane.

Una delle caratteristiche distintive di questo laptop è l’inclusione di Microsoft Office 365, che fornisce accesso a suite di produttività come Word, Excel e PowerPoint. Il sistema operativo Windows 11 Home in modalità S, ottimizzato per la sicurezza, consente l’installazione di app solo dal Microsoft Store, garantendo una maggiore protezione.

Al cuore di questo laptop c’è il processore Intel Celeron N4120, con una velocità di base fino a 1,1 GHz e una frequenza di boost fino a 2,6 GHz. Con 4 GB di RAM DDR4 e uno SSD NVMe da 128 GB, il laptop offre prestazioni sufficienti per multitasking fluido e un avvio istantaneo delle applicazioni.

Il design del laptop è elegante, con un chassis color Natural Silver che offre un tocco di stile. La tastiera full-size con tastierino numerico integrato rende l’input di dati comodo e efficiente. Inoltre, la tastiera ha una corsa dei tasti lineare e silenziosa, garantendo una piacevole esperienza di digitazione.

Ottima la batteria, offre un’autonomia fino a 9 ore e 30 minuti, ideale per chi lavora in mobilità. Inoltre, la funzione di Ricarica Rapida (HP Fast Charge) consente di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti. Decisamente niente male!

Con uno sconto del 7%, rappresenta un’affare interessante per chi desidera un laptop affidabile per l’uso quotidiano. Non farti scappare questa offerta!

