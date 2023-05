Laptop HP con Ryzen 7, 16GB di RAM e Windows 11 a soli 522€: doppio sconto 32% + 23%

L’HP P 15s-eq3030nl è un laptop straordinario progettato appositamente per i professionisti che cercano prestazioni elevate e un design elegante. Con uno schermo da 15,6 pollici, offre un’esperienza di visualizzazione immersiva per svolgere le attività lavorative in modo efficiente.

Oggi può essere tuo ad un prezzo semplicemente straordinario. Ad uno sconto del 32% puoi, infatti, aggiungere un secondo codice che ti garantirà un ulteriore sconto del 23%. Non devi fare altro che inserire il codice “MAGGIO23EDAYS”. Morale? Questo avanzato laptop ti costerà solamente 522€. Si tratta di un prezzo scandalosamente basso, considerate le specifiche del computer.

Equipaggiato con il sistema operativo Windows 11 Home, questo laptop offre una piattaforma stabile e intuitiva per svolgere le tue attività professionali senza problemi. Il processore AMD Ryzen 7 garantisce prestazioni potenti e veloci, consentendoti di gestire facilmente applicazioni complesse e multitasking. La scheda grafica integrata AMD Radeon fornisce una resa visiva di alta qualità, garantendo la riproduzione fluida di video e immagini dettagliate. Con una memoria RAM di 16 GB, avrai abbastanza potenza per eseguire le tue applicazioni senza rallentamenti. Il laptop è dotato di un rapido e affidabile disco SSD da 512 GB, che offre ampio spazio di archiviazione per i tuoi file e assicura tempi di avvio e caricamento rapidi.

Inoltre, il suo design sottile e leggero, con un peso di soli 1,7 kg, rende l’HP P 15s-eq3030nl facilmente trasportabile e adatto a lavorare ovunque ti trovi. Con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, lo schermo offre immagini chiare e dettagliate per una visualizzazione ottimale dei contenuti. Non è dotato di touchscreen, ma grazie alla sua tastiera ergonomica e al touchpad preciso, puoi lavorare in modo efficiente senza problemi. Non farti scappare questa offerta: fa in fretta, perché le unità in promozione stanno andando rapidamente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.