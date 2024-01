Laptop HP 15s: un'OCCASIONE da prendere al volo (-34%)

Il laptop HP 15s-fq0010sl è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto imperdibile del 34%, rendendolo un’affare da non perdere per chi è alla ricerca di un dispositivo affidabile per le proprie esigenze quotidiane. Una delle caratteristiche più allettanti di questo laptop è l’inclusione di Microsoft Office 365, che offre un pacchetto completo di applicazioni di produttività per semplificare la tua vita lavorativa e personale. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 249,99 euro, anziché 379,99 euro.

Laptop HP 15s: le scorte a disposizione sono limitate

Dotato di Windows 11 Home in modalità S, il notebook è ottimizzato per la sicurezza, consentendo l’installazione delle app solo dal Microsoft Store e richiedendo Microsoft Edge per la navigazione. Il processore Intel Celeron N4120 offre prestazioni affidabili, con una velocità massima di 2,6 GHz, mentre la memoria RAM integrata da 4 GB e lo SSD PCIe NVMe M.2 da 128 GB assicurano un avvio istantaneo e un’esperienza fluida.

Il design elegante del laptop, con chassis di colore Natural Silver, peso di soli 1,65 kg e spessore di 1,79 cm, lo rende perfetto per l’uso in mobilità. Il display da 15,6″ con risoluzione Full HD e tecnologia IPS Antiriflesso Slim offre un’esperienza visiva straordinaria, completata dalla presenza di una webcam HD, porte HDMI, USB Type-C e un lettore SD.

La tastiera full-size con tastierino numerico integrato assicura un’esperienza di digitazione confortevole e silenziosa, mentre la batteria con autonomia fino a 9 ore e 30 minuti, insieme alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge), garantisce una continua produttività anche in movimento. Approfitta subito di questa occasione su Amazon e acquistalo l’HP 15s-fq0010sl al prezzo competitivo di soli 249,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.