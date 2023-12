Laptop HP 15s: raffinato, affidabile e in SUPER sconto (-21%)

Se sei alla ricerca di un laptop affidabile e performante, il momento giusto per acquistare è ora. Amazon offre uno sconto del 21% sull’HP 15s-fq0010sl, un laptop eccezionale che soddisferà le tue esigenze quotidiane e professionali. Ecco perché dovresti approfittare di questa offerta straordinaria. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 299,99 euro, anziché 379,99.

Laptop HP 15s: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Uno dei vantaggi principali di questo laptop è l’inclusione di Microsoft Office 365. Questo pacchetto software essenziale per la produttività è già installato e pronto per l’uso, offrendo un ambiente di lavoro completo per documenti, fogli di calcolo e presentazioni.

Il cuore pulsante di questo laptop è il processore Intel Celeron N4120, che offre una velocità fino a 2,6 GHz e 4 core per gestire agevolmente le tue attività quotidiane. La presenza di 4 MB di cache L2 assicura una fluidità nelle operazioni, senza compromessi sulle prestazioni.

Con un elegante chassis color Natural Silver, questo laptop è leggero (pesa solo 1,65 kg) e sottile (spessore di 1,79 cm), rendendolo il compagno ideale per chi è sempre in movimento. La webcam HD, la porta HDMI e il lettore di schede SD aggiungono versatilità alle tue esigenze di connettività.

Il display da 15,6 pollici offre una risoluzione Full HD di 1920 x 1080p con tecnologia IPS Antiriflesso Slim. La luminosità di 220 Nits e il volume colore del 45% NTSC garantiscono un’esperienza visiva straordinaria.

Con 4GB di RAM DDR4 e un SSD PCIe NVMe M.2 da 128GB, l’HP 15s-fq0010sl offre un’avvio istantaneo e prestazioni veloci. La tastiera full-size, con tastierino numerico integrato, assicura un’esperienza di digitazione confortevole.

Con una durata della batteria fino a 9 ore e 30 minuti, questo laptop è l’ideale per chi lavora in mobilità. La funzione di Ricarica Rapida (HP Fast Charge) consente di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, garantendo continuità durante la giornata.

L'HP 15s-fq0010sl è disponibile su Amazon. Con una durata della batteria fino a 9 ore e 30 minuti, questo laptop è l'ideale per chi lavora in mobilità.

