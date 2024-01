Laptop HP 15s, con questa offerta conviene: oggi lo paghi meno di 550€

Il notebook HP Laptop 15s-fq5001sl è ora disponibile a un prezzo straordinario di 549,99€, offrendo prestazioni potenti e un design elegante per soddisfare le tue esigenze informatiche quotidiane. Con un processore Intel Core i5, un ampio spazio di archiviazione SSD e un display Full HD, questo laptop è progettato per offrirti un’esperienza senza compromessi.

Equipaggiato con Windows 11 Home, il notebook HP è ottimizzato per offrire un’esperienza immersiva nella creatività. Ideale per le Suites di Microsoft, strumenti di lavoro, editing video e grafica, questo laptop ti offre un ambiente operativo versatile e ricco di funzionalità.

Il processore Intel Core i5-1235U offre prestazioni affidabili e veloci, raggiungendo una velocità fino a 4,4 GHz con la tecnologia Intel Turbo Boost. Con 12 MB di cache L3, 10 core e 12 thread, questo processore è in grado di gestire agevolmente le tue attività quotidiane. Con 8GB di RAM DDR4 a 3200MHz, il laptop garantisce una risposta rapida e fluida alle tue richieste. Inoltre, l’SSD PCIe NVMe M.2 da 512GB offre ampio spazio di archiviazione e un avvio istantaneo per una maggiore produttività.

Il display da 15,6″ con risoluzione Full HD, tecnologia IPS e antiriflesso, offre un’esperienza visiva nitida e dettagliata. Il design sottile e leggero, con tastiera full-size e tastierino numerico, rende questo laptop facile da portare ovunque tu vada.

Con una durata della batteria fino a 7 ore e 30 minuti, il laptop HP è perfetto per chi lavora in mobilità senza interruzioni. La funzione di Ricarica Rapida (HP Fast Charge) consente di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti. Con HDMI, USB Type-C, lettore di impronte digitali e SD, il laptop offre connettività versatile.

Il laptop presenta un design color argento con tastiera in plastica riciclata post-consumo, contribuendo agli sforzi di sostenibilità. Con un peso di 1,69 kg e uno spessore di 1,79 cm, è facile da trasportare comodamente in viaggio.

Il notebook HP 15s-fq5001sl offre un laptop affidabile e performante.

