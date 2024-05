Laptop gaming Lenovo LOQ, risparmi 300€: RTX 4060, Intel Core i5, 144Hz

Il Lenovo LOQ Gaming, con il suo design robusto e prestazioni all’avanguardia, è un eccellente laptop progettato per gli appassionati di gaming e creativi digitali. Il cuore di questo laptop è il processore Intel Core i5-13500H di tredicesima generazione, affiancato dalla potente GPU GeForce RTX 4060 di ultima generazione.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente competitivo: può essere tuo a 1099€, con un robusto sconto del 300€ rispetto al suo prezzo di lancio. Al momento del checkout potrai scegliere di pagare con Credit Line di Cofidis per spezzare l’importo in più pagamenti mensili e rendere questa offerta ancora più comoda.

Il Lenovo LOQ è equipaggiato con una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8GB di GDDR6. Questa GPU è ideale per i giochi più recenti e per la creazione di contenuti, supportando tecnologie avanzate come il ray tracing e DLSS. L’integrazione di AI Engine+ e l’interruttore MUX con NVIDIA Advanced Optimus ottimizza ulteriormente le prestazioni, riducendo la latenza e migliorando l’efficienza energetica​.

Il display da 15.6 pollici FullHD del Lenovo LOQ offre una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, garantendo immagini nitide e fluide, cruciali durante il gioco. Con tecnologia OverDrive e supporto per Dolby Vision, questo schermo è perfetto per godersi i dettagli di ogni scena.

Dal punto di vista del design, il chassis in alluminio e magnesio conferisce al laptop un aspetto elegante ma resistente, mentre il sistema di raffreddamento avanzato Legion Coldfront 4.0 assicura che il dispositivo rimanga fresco anche durante le sessioni di gioco più intense.

Con tutte queste caratteristiche, il Lenovo LOQ è progettato per offrire un’esperienza di gioco superiore: non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo subito per risparmiare 300€.