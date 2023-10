Laptop da gaming Asus ROG Zephyrus in offerta: il prezzo crolla di 350€

L’ASUS ROG Zephyrus G16 GU603ZI è un notebook da gaming di alta qualità attualmente in offerta con uno sconto del 18%, al prezzo di 1.649,00€ invece di 1.999,00€. Si tratta di un’opportunità imperdibile per mettere le mani su un laptop di fascia premium ad un prezzo davvero, davvero interessante. Peraltro, per i clienti Prime il laptop viene proposto al suo prezzo originale di 2.499€. Insomma, stiamo parlando di uno sconto davvero pazzesco.

Grazie all’offerta di oggi risparmi 350€ e non solo: puoi pagarlo a rate, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile. Ti basterà richiedere un finanziamento con Cofidis al momento del checkout!

Uno dei punti di forza di questo notebook è il display QHD da 16 pollici a 240 Hz con cornici ultrasottili da 4,66 mm. La combinazione di risoluzione, frequenza di aggiornamento elevata e tecnologia anti-riflesso offre un’esperienza visiva straordinaria. Inoltre, la copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, la convalida Pantone e il supporto Dolby Vision HDR assicurano colori vibranti e dettagli nitidi.

Sotto il cofano, il Zephyrus G16 è alimentato da un potente processore Intel Core i7-12700H di 12a generazione, affiancato da una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8GB di GDDR6 dedicati. Questa combinazione garantisce elevate prestazioni di gioco e capacità di elaborazione per le applicazioni più esigenti.

Il notebook è dotato di 16GB di RAM e un SSD PCIE da 1TB, che forniscono velocità di caricamento rapide e ampio spazio per archiviare i tuoi giochi e i tuoi progetti. Inoltre, la batteria da 90 Wh e il supporto per la ricarica USB Type-C fino a 100 W consentono di giocare in movimento senza preoccuparti dell’autonomia.

L’innovativa tecnologia Intelligent Cooling di ROG assicura un migliore raffreddamento della CPU grazie all’applicazione di un composto di metallo liquido e a un modulo termico 2.0 autopulente che elimina la polvere per migliorare la stabilità a lungo termine. Le ventole Arc Flow sono progettate per generare un flusso d’aria impressionante con turbolenza ridotta, contribuendo a mantenere le temperature sotto controllo durante le sessioni di gioco intense.

Insomma, come avrai ormai capito l’ASUS ROG Zephyrus G16 GU603ZI è una scelta eccezionale per gli appassionati di gaming che cercano un notebook potente e dalle prestazioni elevate. Grazie all’attuale sconto del 18%, è un’opportunità vantaggiosa per accedere a un dispositivo gaming di alto livello.

