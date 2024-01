Laptop da 17 pollici ad un prezzo sfacciato su Amazon: lo paghi solo 269€ (-33%)

Il laptop SGIN da 17 pollici è attualmente in offerta su Amazon al prezzo promozionale di 269,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo consigliato di 399,99€. Questa è un’opportunità imperdibile per chi cerca un notebook dalle prestazioni efficienti e una configurazione potente ad un prezzo che non ha rivali.

Il laptop è equipaggiato con 8 GB di memoria DDR4 ad alta velocità e uno spazioso SSD da 512 GB, offrendo prestazioni veloci, fluide e a risparmio energetico. La memoria è espandibile tramite scheda TF fino a 512 GB, e l’SSD può essere sostituito con uno di capacità fino a 1 TB, garantendo ampio spazio di archiviazione per tutte le tue esigenze.

La configurazione potente è supportata dal processore Intel Celeron con una turbo frequenza fino a 2,8 GHz. Lo schermo da 17 pollici offre colori ricchi e vivaci con dettagli chiari e un ampio angolo di visione, fornendo un’esperienza visiva eccellente.

Con una varietà di porte multifunzione, tra cui USB Type-C, HDMI, jack per cuffie, USB 3.0 e slot microSD, il laptop offre connessioni rapide e versatili. La connettività Bluetooth 4.2 e il WiFi a doppia banda completano la connessione senza problemi.

Nonostante le prestazioni efficienti, il laptop è leggero e avanzato, con un telaio sottile che pesa solo 1,63 kg. La batteria agli ioni di litio da 5000 mWh offre una lunga durata, rendendo il laptop ideale per un utilizzo prolungato durante gli spostamenti.

Con un servizio clienti senza preoccupazioni e una garanzia di 365 giorni dalla data di acquisto, puoi acquistare il laptop SGIN con fiducia. Non esitare a contattare il servizio clienti per eventuali domande o assistenza. Approfitta di questa offerta limitata e ottieni un laptop potente e affidabile a un prezzo eccezionale di soli 269,99€.

