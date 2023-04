Laptop Asus ultra leggero in offerta su Amazon: tuo a soli 349€!

L’ASUS F515 è un notebook leggero e portatile con un display NanoEdge FHD anti-riflesso per un’esperienza visiva coinvolgente. Ha un telaio rinforzato che migliora la digitazione e permette di aprire e chiudere la cover con un unico movimento fluido.

Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, potrai acquistare l”ASUS F515 ad un prezzo decisamente interessante. Normalmente questo laptop viene proposto a 399€, ma oggi può essere tuo ad un prezzo scontato da non farsi assolutamente scappare.

La disponibilità è immediata: se lo ordini subito lo riceverai a casa entro venerdì 28 aprile. Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione rapida è inclusa nel prezzo e inoltre potrai scegliere di dividere l’importo in più rate, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

La sua costruzione monoblocco e la corsa dei tasti di 1,4 mm offrono un’esperienza di digitazione confortevole. Inoltre, l’ASUS F515 viene fornito con Windows 11, un sistema operativo completamente reinventato e semplificato per una nuova esperienza di utilizzo. Con un peso complessivo di soli 1,8 kg, l’ASUS F515 è estremamente leggero e adatto a uno stile di vita frenetico.

Il modello in offerta è dotato di una configurazione con 8GB di RAM e 128GB di memoria SSD ad alta velocità di scrittura e lettura. Non manca nemmeno un veloce processore Intel Celeron per lavorare in sicurezza e senza preoccupazioni ovunque ti trovi. A questo prezzo, lo trovi solo su Amazon: non fartelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.