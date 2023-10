Laptop 15" in sconto del 75%: RAM 12GB, SSD 512GB, chip Intel, prezzo SHOCK

Il laptop che mai avresti pensato di prendere a un prezzo così piccolo, te lo offre Amazon, grazie allo sconto a tempo limitato del 75%. Una macchina potente, con ampio display FHD da 15,6″, processore Intel Celeron N5095, 12GB di RAM a supporto e ben 512GB di SSD a disposizione.

Prestazioni eccellenti e un risparmio imperdibile: completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 349,99€ invece di 1399,99€. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: è già quasi finito.

La macchina perfetta per dare un boost alla produttività in movimento e non solo. Infatti, avere a disposizione un ampio display, ti permetterà anche di allestire in casa una postazione di lavoro a tutti gli effetti. Non solo, ovviamente: sfrutta questo eccellente PC anche per studiare, rilassarti guardando un film o per svagarti navigando sul Web.

Eccezionale l’autonomia energetica, che ti offre fino a 8 ore di utilizzo con una sola ricarica. Sfrutta tutto il potenziale della sua scheda tecnica ovunque: super sottile, è anche particolarmente leggero (solo 1,69KG).

Non perdere l’occasione di fare un affare sensazionale su Amazon. Risparmia il 75% su questo eccellente e potente laptop: completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 349,99€ appena con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.