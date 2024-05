L'Apple Watch Ultra 2 è finalmente in offerta su Amazon ad un prezzo imperdibile

L’Apple Watch Ultra 2 è uno smartwatch estremo in tutto, progettato per accompagnarti in ogni sfida, anche quelle più impervie. Oggi è finalmente in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante: il modello con cinturino ocean arancione può essere tuo a solamente 839€, con un ottimo risparmio sul sul normale prezzo.

Rispetto alla generazione precedente del wearable top di gamma di Apple, l’Ultra 2 ha introdotto un nuovo schermo Retina che raggiunge una luminosità massima di 3000 nit, rendendolo estremamente visibile anche sotto la luce diretta del sole. Il display più grande e luminoso offre una risoluzione di 410 x 502 pixel, ed è dotato della tecnologia always-on che mantiene visibili le informazioni principali anche quando il polso è abbassato​. Questa luminosità torna molto utile anche quando si attiva la modalità torcia.

Il nuovo chip S9 SiP migliora le prestazioni grazie ai suoi 5.6 miliardi di transistor e un motore neurale a quattro core che raddoppia la velocità di elaborazione delle attività di machine learning rispetto al chip S8. Questo permette anche di utilizzare il nuovo gesto Double Tap, che consente di controllare varie funzioni dell’orologio con un semplice doppio tocco del pollice e dell’indice​. Davvero comodissimo!

In termini di funzionalità per l’avventura, l’Ultra 2 mantiene tutte le caratteristiche che hanno reso popolare la versione originale, come il GPS avanzato, il pulsante di emergenza che emette un segnale di allarme, e l’app Oceanic+ che trasforma l’orologio in un computer subacqueo. La nuova modalità Notte si attiva automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione, migliorando la visibilità senza bisogno di smanettare sulle impostazioni.

