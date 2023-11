L'Apple Watch SE di 2ª generazione è scontato del -21%!

Svariate funzioni per la salute e la sicurezza sono integrate nell’Apple Watch SE. Tra queste, il rilevamento delle cadute avvisa in caso di incidente, mentre la funzione di rilevamento incidenti può attivare automaticamente i servizi di emergenza in caso di necessità. Inoltre, il monitoraggio del battito cardiaco contribuisce a rilevare irregolarità.

La piena compatibilità con tutti i dispositivi e servizi Apple rende l’Apple Watch SE un compagno versatile. Può sbloccare automaticamente il tuo Mac, individuare dispositivi smarriti e facilitare pagamenti attraverso Apple Pay.

Con un design elegante disponibile in argento, grigio siderale e oro rosa, l’orologio è anche resistente all’acqua fino a 50 metri, garantendo un utilizzo sicuro in piscina o al mare. La personalizzazione è un punto forte, con la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di cinturini e quadranti per adattare l’orologio al tuo stile unico.

L’Apple Watch SE funge anche da compagno di fitness, con l’app Allenamento che consente di monitorare i progressi in vari sport e parametri avanzati che forniscono dettagli sulle prestazioni. Inoltre, con l’acquisto dell’orologio, hai accesso gratuito per 3 mesi ad Apple Fitness+, un servizio di allenamento personalizzato guidato da professionisti.

La connettività è un punto di forza con la versione GPS dell’Apple Watch SE, che ti consente di rimanere connesso al mondo anche lontano dal tuo iPhone. Puoi inviare messaggi, rispondere a chiamate, ascoltare musica e podcast, e utilizzare Siri con facilità.