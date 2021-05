Oggi il colosso di Cupertino ha aggiornato l'Apple Store alla versione 5.12 e ha introdotto un'interfaccia utente completamente ridisegnata su iPad. Il nuovo design sfrutta le barre laterali introdotte in iPadOS 14 lo scorso autunno. Non di meno, l'azienda ha apportato una serie di altre modifiche al software, inclusi aggiornamenti alle sessioni Today at Apple e all'esperienza di acquisto su iPad.

Apple Store su iPadOS: cosa cambia?

Innanzitutto, il nuovo design ha una barra laterale sul lato sinistro dello schermo che potete scegliere di nascondere o mostrare. Funziona proprio come nelle altre applicazioni per iPad (pensiamo a Music o Foto).

La compagnia ha aggiunto una nuova categoria dedicata “Ordini recenti” nella barra laterale per accedere rapidamente anche agli ordini effettuati sull'Apple Store. Tutte le categorie che in precedenza erano rappresentate solo come una griglia e sono disponibili anche nella barra laterale per un rapido accesso.

Oltre al nuovo design, Apple ha aggiunto la possibilità di “aggiungere senza problemi una tastiera o una matita Apple quando acquisti il ​​tuo iPad“. Questa opzione ora appare nello strumento di configurazione quando si selezionano le dimensioni e la capacità di archiviazione di un iPad, proprio come avviene attualmente sulla controparte desktop.

Apple ha anche affermato che in azienda stanno introducendo nuove sessioni virtuali Today at Apple in modo che gli utenti possano “imparare tutto, dalle basi ai metodi per rimanere produttivo“. Questa nuova versione dell'app Apple Store è ora disponibile su App Store e, come sempre, è gratuita.

