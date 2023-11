L'Apple Pencil di Seconda Generazione è finalmente in SCONTO!

Se possiedi un iPad Pro o un iPad Air, l’Apple Pencil (seconda generazione) è l’accessorio che non puoi permetterti di non avere. Questa penna digitale trasforma il tuo dispositivo in uno strumento per scrivere e disegnare con una precisione e una naturalezza senza precedenti. E ora è disponibile su Amazon con uno sconto del 15%, passando da 149,00€ a soli 127,00€, il momento perfetto per acquistarla.

Ecco perché dovresti considerare l’Apple Pencil (seconda generazione)

Punta Sensibile alla Pressione e All’Inclinazione: Con la sua punta in gomma, questa penna è estremamente sensibile alla pressione e all’inclinazione, offrendoti un’esperienza di scrittura e disegno naturale. Puoi facilmente variare lo spessore del tratto semplicemente regolando la pressione e l’angolazione.

Ricarica Wireless: Dimentica i fastidi dei cavi. L’Apple Pencil si ricarica in modalità wireless, il che significa che puoi concentrarti sulla tua creatività senza interruzioni dovute alla batteria scarica.

Attacco Magnetico: La penna si attacca magneticamente al tuo iPad Pro o iPad Air, garantendo una connessione stabile e affidabile. Basta un semplice doppio tap per cambiare strumento, rendendo il tuo flusso di lavoro più fluido.

Con l’Apple Pencil (seconda generazione), la tua creatività prenderà vita. La latenza impercettibile, la precisione fino all’ultimo pixel e la sensibilità all’inclinazione e alla pressione la rendono uno strumento ideale per disegnare, dipingere, prendere appunti o semplicemente scarabocchiare. È come avere un vero pennello, carboncino o matita tra le mani.

Non lasciarti sfuggire questa occasione. L’Apple Pencil è compatibile con iPad Pro 12,9″ (3a, 4a e 5a generazione), iPad Pro 11″ (1a, 2a e 3a generazione) e iPad Air (4a generazione). Acquistala oggi stesso a 127,00€ e scopri quanto la tua creatività può raggiungere nuove vette.