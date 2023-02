L'Apple iPad Air è il protagonista delle offerte Amazon di oggi: prezzo imperdibile

Tempo di cambiare tablet? Amazon oggi propone l’ultima versione dell’acclamato iPad Air ad un prezzo davvero spettacolare. L’iPad Air con chip M1 uscito nel 2022 oggi viene proposto a 650€, con un forte risparmio rispetto al normale prezzo di listino di 789€. Come sempre, ti ricordiamo che potrai dividere l’importo in cinque rate mensili a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più conveniente e accessibile.

Approfittando dell’offerta di oggi, risparmierai ben 130€. Grazie ad Amazon Prime, non dovrai pagare le spese di spedizione e lo riceverai a casa tua entro domani. È un prezzo estremamente accattivante, per un prodotto uscito solamente da pochi mesi e molto richiesto: per questi motivi, noi ti consigliamo di affrettarti e metterlo subito nel carrello. C’è il rischio che l’offerta vada a termine molto rapidamente.

L’iPad Air 2022 si fa subito notare per la sua scocca realizzata in materiale premium. Puoi scegliere tra diversi colori, a seconda che tu preferisca un’opzione più elegante o vivace. L’offerta, infatti, coinvolge tutte le diverse colorazioni del modello da 64GB con connettività Wi-Fi.

Il cuore del tablet è il nuovo SoC M1 di Apple Silcon, una garanzia in termini di fluidità e velocità: potrai gestire più app aperte contemporaneamente senza problemi. La fotocamera frontale da 12MP con grandangolo ti aiuterà a presentarti a tutte le tue videochiamate potendo contare su una qualità video impeccabile. Il display Liquid Retina da 10,9 pollici rendono questo tablet una soluzione estremamente efficace sia per l’intrattenimento che per la produttività. Probabilmente è uno dei migliori tablet per la fruzione dei contenuti multimediali, grazie alle sua immagini nitide e alla forte fedeltà cromatica. Guardare le tue serie preferite di Netflix sull’iPad Air di ultima generazione è un autentico piacere.

Per tutti questi motivi, noi ti consigliamo vivamente di non farti scappare l’offerta di oggi. Potrai acquistare uno dei milgliori tablet sul mercato ad un prezzo davvero imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.