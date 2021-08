Non il classico werable, questo è proprio un anello. Solo che è smart: nasconde un chip NFC che ti permetterà di fare tantissime cose. Qualche esempio? Basterà passarlo vicino a uno smartphone per aprire applicazioni, siti Web, trasmettere biglietti da visita: è super personalizzabile e ogni volta che vuoi puoi cambiare.

Sbalordirà chiunque perché è uno spettacolo. Il bello è che da Amazon adesso lo prendi a circa 6€ con spedizioni assolutamente gratis.

Anello smart: prezzo assurdo su Amazon

Un vero e proprio gioiello, che però nasconde un cuore tutto tecnologico. Un chip NFC ti offre una marea di possibilità, che puoi gestire tramite l'apposita applicazione.

Sei tu a decidere cosa deve succedere ogni volta che scansioni il gioiello. Aprire un sito Web? Offrire una password per il WiFi? Trasmettere un biglietto da visita (immagina quanta carta risparmiata!).

Il bello è che i chip NFC sono passivi, non hanno cioè bisogno di batteria per funzionare: devono solo essere letti e questo ti permette di evitare di dover ricaricare l'anello: non c'è alcuna batteria, sarò sempre pronto all'uso.

Realizzato in titanio e acciaio, questo anello è veramente bello da vedere e la cosa più divertente sarà utilizzarlo e vedere la faccia di chi ti vedrà farlo. Gli anelli smart sono ancora molto poco usati quindi suscitano un sacco di stupore fra la gente.

Togliti oggi uno degli sfizi tech più divertenti a un prezzo super accessibile: spendi appena 6€ circa da Amazon e godi anche di spedizioni assolutamente gratis. Un vero e proprio affare.

Ti è piaciuta questa chicca? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone