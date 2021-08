L'anello smart è un vero spettacolo, grazie al suo chip NFC integrato ti si apriranno un mondo di possibilità. Tantissime azioni da poter compiere semplicemente sfiorando con l'anello uno smartphone o un dispositivo abilitato: inviare dati, informazioni, biglietti da visita, avviare applicazioni e molto altro. Un gioiellino intelligente che ora prendi con il 50% di sconto su Amazon: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “SY43OONP”. Sii veloce: le spedizioni sono gratis, ma i coupon attivabili pochissimi.

Anello smart in gran sconto su Amazon

Uno di quegli sfizi tecnologici che un vero appassionato di elettronica deve avere. Molto meno diffusi degli smartband, questi gioiellini sono decisamente divertenti e utili.

Infatti, ti basterà configurarlo attraverso l'applicazione per smartphone, scegliendo cosa deve accadere quando sfiori con l'anello un device compatibile. Bloccare lo smartphone? Inviare un biglietto da visita? Aprire un'applicazione? Il potenziale è infinito perché – in fondo – si tratta di un vero e proprio chip NFC da poter scrivere a piacimento.

Essendo un chip passivo, non c'è bisogno di batteria per utilizzarlo. Questo rende il tuo anello smart sempre pronto all'uso, senza doversi mai ricordare di ricaricalo: non serve.

Insomma, un bel gadget, che ora prendi a prezzo sensazionale da Amazon. Per approfittare della promozione, metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “SY43OONP”. Alla fine, lo paghi appena 4,99€ con spedizioni assolutamente gratis. Pochi coupon attivabili.

