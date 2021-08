L'anello smart è quel gadget tech che devi assolutamente avere. Un gioiellino, dotato di chip NFC, che ti permette di fare un sacco di attività diverse: configuralo come vuoi e sorprendi tutti! Ad esempio: può essere un biglietto da visita intelligente, un modo per aprire applicazioni, foto o siti Web e non solo. Pochissimi pezzi disponibili a questo: prendilo a 1,99€ adesso con spedizioni assolutamente economiche (2,39€).

Anello smart super prezzo su Amazon

Un dispositivo che non passa inosservato. Wearable di questo tipo sono ancora molto poco diffusi: per questo danno un senso di “futuristico” a chi li vede per la prima volta in assoluto.

Eppure, non solo sono semplicissimi da utilizzare, ma puoi anche personalizzarli come preferisci. Una volta che l'anello sarà a casa, ti basterà scaricare l'apposita applicazione e scegliere come configurare il tuo gioiellino, scegliendo fra infinite possibilità.

Infatti, sarai tu a decidere cosa deve accadere quando uno smartphone scansiona l'anello: aprire un sito Web? Scaricare un'applicazione? Inviare informazioni? Compiere azioni per la casa smart? Decidi tu!

Inoltre, questo gioiellino non ha bisogno di batterie per funzionare: il chip funziona attraverso scansione passiva. Quindi, sarà sempre pronto all'uso.

Togliti adesso uno sfizio super tech, spendendo pochissimo: il tuo anello smart lo prendi a 1,99€ da Amazon con spedizioni assolutamente economiche. Pochissimi pezzi ancora disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone