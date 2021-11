L'anello smart a 4€ è da AVERE: chicca nascosta su Amazon

Un anello smart. Ne hai mai sentito parlare? Si tratta di uno speciale wearable, che puoi configurare come preferisci per fargli compiere una serie di azioni, con il solo sfioramento. Un sfizio tech che ora da Amazon puoi toglierti a prezzo spettacolare: bastano appena 4,99€ e le spedizioni sono assolutamente gratis.

Anello smart a prezzo ridicolo su Amazon

Un prodotto bello esteticamente, che attira immediatamente l'attenzione e sai perché? Non se ne vedono così tanti in giro. Il suo cuore smart è costituito da un chip NFC passivo: non serve ricaricare la batteria quindi ed è sempre pronto all'uso.

La configurazione è semplicissima, basta usare una delle tante applicazioni per smartphone, che permettono di scrivere sui chip NFC. In un attimo, decidi cosa dovrà succedere quando sfiorerai con il wearable un determinato dispositivo.

Ad esempio, puoi inviare un biglietto da visita, far aprire un sito Web, condividere un numero di telefono, sbloccare un'applicazione. Insomma, un sacco di possibilità, a portata di dito.

Con l'occasione che ho scovato su Amazon, l'anello smart puoi portarlo a casa a prezzo super. Completa rapidamente l'ordine per averlo a 4,99€ e godi anche di spedizioni assolutamente gratuite. Sii veloce però, pochi pezzi a disposizione.