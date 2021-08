Un anello smart, quel gadget tech che probabilmente non conosci ancora, ma che – sono sicura – ti farà innamorare. Grazie al chip NFC integrato potrai configurarlo come meglio desideri, compiendo tantissime operazioni diverse: aprire porte, avviare applicazioni, condividere profili social, inviare biglietti da visita e non solo. Il bello è che questo gioiellino adesso lo prendi in sconto del 50% su Amazon: 4,99€ circa appena con spedizioni gratis. Come fare? Metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “SY43OONP” per ottenere il prezzo migliore. Sii veloce però, i coupon attivabili sono pochissimi.

Anello smart in gran sconto su Amazon

Bello e futuristico: quando indosserai il tuo gioiellino intelligente, di certo non passerà inosservato. Il bello arriverà però quando con il dispositivo sfiorerai uno smartphone o un altro prodotto compatibile: la magia sarà compiuta.

Cosa dovrà accadere potrai deciderlo tu, sfruttando l'applicazione per configurare il device. Ad esempio, puoi scegliere di memorizzare il tuo biglietto da visita: in questo modo, sfiorandolo lo trasmetterai, ma non solo. Puoi, ad esempio, sfruttarlo per la casa smart o per condividere altri dati: una playlist, un link a un sito Web. Ancora, puoi addirittura aprire un'applicazione, se lo desideri.

Il potenziale è infinito, praticamente e il bello è che non servono batterie per usarlo: sarà sempre pronto. Sta solo a te decidere cosa fare del tuo gioiello futuristico. Accaparrati adesso questo anello smart da Amazon: mettilo subito nel carrello e usa il codice sconto “SY43OONP” prima di pagare. Lo prendi a 4,99€ circa con spedizioni assolutamente gratis, seppure non rapide.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone