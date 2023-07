Lampione Solare Stradale LED: 4 PEZZI su eBay a soli 26€

Illumina in maniera efficace il tuo spazio esterno con il Lampione Solare Stradale LED! Questa soluzione incredibilmente vantaggiosa garantisce un’illuminazione potente e zero impatto sulla bolletta. Infatti, non sono da collegare alla linea elettrica, ma si ricaricano di giorno con la luce del sole per poi fare luce la notte. Oggi 4 pezzi su eBay li paghi solo 26,50 euro, invece di 38,99 euro.

Approfitta subito di questa incredibile promozione. Tra l’altro, con eBay, hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato (nel caso volessi riceverli nella tua seconda casa o nella casa vacanze). Essendo quattro puoi disporli uniformemente in ogni zona buia del giardino, all’esterno della casa, sulla tua strada privata. Tantissime applicazioni d’uso a zero limitazioni dato che sono senza cavi.

Lampione Solare Stradale LED: illumina un botto, risparmia ancora di più

Con 4 pezzi del Lampione Solare Stradale LED hai voglia a illuminare senza spendere un centesimo di corrente! Questa è la soluzione definitiva per risparmiare senza rinunciare a una buona e sicura illuminazione. Grazie a questo piccolo ausilio LED a energia solare ottieni tecnologia, innovazione e design. Grazie al sensore crepuscolare si accende automaticamente quando fa buio, lasciando una luce di cortesia sempre accesa.

Il sensore di movimento aumenta l’intensità della luce al passaggio di persone o mezzi di trasporto. Installalo facilmente al muro o a un palo grazie agli accessori di fissaggio inclusi nella confezione. Lo attivi tu stesso tramite il pratico interruttore. Le dimensioni del faro sono 220mm x 100mm x 25mm. La staffa di fissaggio è lunga 140 mm. Acquistane subito 4 pezzi in promozione su eBay a soli 26,50 euro, invece di 38,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.