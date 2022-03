Lampadine SMART WiFi a 2,99€ e tagli la bolletta elettrica

Le paghi pochissimo e consumano ancora meno. Queste lampadine smart WiFi hanno attacco E27, puoi personalizzarle con diversi colori e ora costano pochissimo su Amazon. Grazie al bassissimo consumo energetico, la bollette scenderà immediatamente.

Approfittando dello sconto del 60%, il kit da 5 pezzi lo prendi a 14€ circa appena. Praticamente, 2,95€ per ogni unità. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne, spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Lampadine smart WiFi: su Amazon il prezzo è ridicolo

Ne compri un pacco e le sistemi dove desideri. In un attimo, le colleghi al WiFi di casa e puoi iniziare a gestirle senza alcun problema con il tuo smartphone, ma anche con gli smart speaker.

Le accendi e spegni da remoto, ne decidi il colore e le programmi. Il bello è che consumano pochissimo. Ogni unità ha un assorbimento di appena 5W: un consumo irrisorio, praticamente.

A meno di 3€ al pezzo è impossibile chiedere di più. Infatti, si tratta di una super offerta del momento, che ti permette di risparmiare il 60% sul totale. Per approfittarne, e portare a casa queste lampadine smart WiFi con attacco E27 a prezzo ridicolo, devi solo spuntare il coupon in pagina su Amazon e completare l'ordine adesso. Il kit da 5 pezzi lo prendi a 14€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.