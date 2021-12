Lampadine smart PERFETTE ed economiche (-43%)

Se in casa hai un assistente intelligente o, in ogni caso, vuoi apportare dalle modifiche perché non pensi di acquistare un bel paio di lampadine smart? Queste che trovi in offerta su Amazon non solo sono di qualità eccelsa ma sono praticamente super economiche visto il ribasso del 43%. Infatti hai l'occasione di portartele a casa con appena 16,99€, il che è pazzesco!

Le spedizioni? Completamente gratuite se possiedi un abbonamento Prime, cosa che ti conviene perché tra le altre cose ti fa arrivare il pacco a casa in uno o due giorni massimo.

Lampadine smart: semplici da utilizzare con risultati perfetti

Le lampadine smart in promozione su Amazon sono un vero portento. Contenute in una confezione che te ne fa arrivare ben due a casa, praticamente le monti dove vuoi grazie al loro attacco E27 che è uno dei più diffusi. Considerato che posseggono un modulo WiFi le puoi comandare come meglio credi infatti hai a disposizione due possibilità: utilizzi lo smartphone o sfrutti la tua voce se in casa hai Amazon Alexa o Google Assistant.

Di cosa sono capaci?

possono cambiare colore grazie alla loro tecnologia RGBW;

possono essere prefissate su una diversa tonalità di bianco in base alle tue esigenze;

in base alle tue esigenze; sono dimmerabili e quindi anche la loro intensità può essere modificata;

e quindi anche la loro intensità può essere modificata; possono essere utilizzate nelle routine.

Allora, che fai, non ne approfitti? Ti rammento che queste lampadine smart costano veramente poco su Amazon, appena 16,99€ grazie al ribasso in corso. Io se fossi in te non me lo farei ripetere due volte.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate.