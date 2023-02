Lampadine Smart Ledvance: pacco da 3 a un prezzo FOLLE

Siete alla ricerca di lampadine Smart per la vostra casa o ufficio per rendere ancora più performante la vostra domotica? Se fate presto potreste accaparrarvi il pacchetto da 3 lampadine Smart della Ledvance al prezzo di 19,98 euro invece di 39,99 euro. Lo sconto del 50% è un grandissimo affare perché vi permette di portarvi a casa tre splendide lampadine a meno di 7 euro ciascuna.

Lampadine Smart Ledvance: la tecnologia a portata di luce

Illuminate ogni stanza di casa vostra con un colore diverso, grazie a queste lampadine intelligenti Ledvance potrete scegliere l’atmosfera più adatta per ogni occasione. Inoltre tramite l’app Ledvance Smart potrete impostare la lampadina, non solo scegliendo tra tante colorazioni, ma anche spegnerla spegnerla o accenderla da remoto o perché no, impostare un certo orario di accensione per dare l’impressione che siete a casa, per dissuadere un eventuale ladro dall’entrare in casa tua.

Chiedite poi ad Alexa o Google Assistant di accendere o spegnere le luci di una stanza in particolare o di tutte contemporaneamente. Per connetterla basta avere un gateway zigbee (o un dispositivo Echo che lo possiede già integrato) e abbinare la lampadina in pochi semplici passaggi. Essendo a LED, inoltre, garantiscono bassissimi consumi e una durata lunghissima.

Godetevi la semplicità dei comandi vocali e la praticità di controllare le luci anche da fuori casa. Oggi tutto questo lo potete avere con una spesa decisamente inferiore. Approfittate dello sconto del 50% e mettete nel carrello 3 lampadine Smart al prezzo di soli 19,98 euro invece di 39,99 euro. Generalmente a questo prezzo ve ne portate a casa solo una!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.