Lampadine smart: 5 pezzi al 50%, OFFERTA da non perdere

Prendi subito la tua casa più funzionale acquistando un bundle eccezionale che ti permette di rendere l'illuminazione immediatamente Smart con un solo tocco. In promozione su Amazon, infatti, trovi la confezione da 5 lampadine smart e compatibili con gli assistenti vocali prodotte da Aigostar. Grazie al coupon che attivi tu stesso sappi che le ricevi pagandole praticamente al 50% visto che il loro prezzo finale è di appena €16,99.

Io se fossi in te non me le farei scappare visto e considerato che con questo unico acquisto hai l'occasione di rendere finalmente fantastica tutta la tua casa. Ovviamente se poi possiedi un abbonamento Prime, le spese di spedizione sono completamente gratuite e la ricevi in tempo minimo.

Lampadine Smart: tutte e cinque diventano tue

Queste lampadine che ti sto presentando sono comodissime perché oltre a concederti varie modalità di utilizzo, le puoi installare praticamente ovunque vuoi grazie al loro attacco e27 che le rende praticamente universali.

Ti basta installarle per capire quanto sono funzionali visto e considerato che ti permettono di svolgere diverse operazioni utilizzando lo smartphone o semplicemente la tua voce sei in casa hai un assistente vocale della portata di Amazon Alexa o Google Assistant.

Grazie alle varie impostazioni ti è permesso giocare con loro come meglio credi. Infatti hai la possibilità di:

Cambiare il colore scegliendo tra 16 milioni di possibilità

di possibilità Modificare la tonalità di bianco preferita

preferita Regolare la luminosità a tuo piacimento.

Cosa aspetti allora? Acquistarle è un gioco da ragazzi soprattutto ora che beneficiano di questo sconto legato a un coupon che attivi tu stesso. Ti consiglio di non tardare perché potrebbe terminare presto ma soprattutto le scorte sono soggette a limitazioni.

Approfitta all'istante della promozione e portati a casa queste perfette lampadine intelligenti su Amazon a soli €16,99.