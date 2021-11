Lampadine LED: funzionano con Alexa e Google e costano POCHISSIMO

Le lampadine LED smart sono un'invenzione pazzesca. Le monti e tac: comandi la luce come meglio credi e persino con la voce se possiedi un assistente vocale. Su Amazon te ne porti ben due a casa a soli 15,99 euro. Come? Attivando semplicemente lo sconto con il coupon e procedendo all'acquisto come fai sempre.

E' una vera e propria occasione per toglierti dalla scarpa quel sassolino che ormai ti sta dando troppo fastidio. Inoltre ti faccio sapere che le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia quindi non spendi neanche un euro in più. Non sei abbonato? Nessun problema, ti svelo un trucchetto tra qualche secondo.

Lampadine LED smart: come utilizzarle a tuo vantaggio

Con l'attacco E27 le colleghi praticamente a qualunque lampadario o lampada che hai in casa in una sola mossa. Le lampadine LED smart sono semplicissimi da utilizzare soprattutto perché non richiedono alcun tipo di HUB e le puoi sfruttare in mille modi diversi. Come già ti ho fatto intuire le puoi comandare sia mediante l'applicazione su smartphone che per mezzo degli assistenti vocali. Non per nulla sono completamente compatibili sia con Amazon Alexa che Google Assistant. A questo punto non ti basta che richiamare l'attenzione di uno o dell'altro e chiedere a loro di accendere, spegnere o modificare la luce.

Cosa intendo con questo ultimo punto? Beh che ti è concesso non solo scegliere tra un bianco caldo, freddo o naturale ma anche optare per 16 milioni di diversi colori e rendere la stanza eccezionale. In più sono dimmerabili quindi modifichi anche l'intensità in modo diverso.

Cosa stai aspettando? Acquista subito queste lampadine LED smart su Amazon a soli 15,99 euro. Le ordini e le ricevi a casa in quattro e quatt'otto con le spedizioni Prime. Se non sei abbonato ti basta scegliere le consegne presso i punti di ritiro e non spenderai neanche un euro in più.