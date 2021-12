Lampadine intelligenti a prezzo PAZZO: approfittane

Illumina subito la tua casa in modo intelligente acquistando un set da 2 pezzi di lampadine intelligenti che sono compatibili con gli assistenti vocali e ti permettono di ottenere un risultato istantaneo e soddisfacente. Disponibili in promozione su Amazon, queste di Sengled te le porti a casa con appena €16,99 grazie al ribasso in corso del 15% che ti strizza l'occhio.

Non ti preoccupare perché non dovrai pagare neanche €1 in più per riceverle a casa visto che sono garantiti i servizi Prime e inoltre, grazie a questi ultimi, ricevi il tuo pacco in quattro e quattr'otto.

Lampadine intelligenti: una scoperta incredibile

Con le lampadine intelligenti rendi la tua casa immediatamente Smart senza dover affrontare una spesa elevata. Infatti installando questi dispositivi hai la possibilità di personalizzare di illuminazione con un solo tocco o sfruttando persino la tua voce se sono compatibili con gli assistenti vocali. Per fortuna, queste che ti sto consigliando, non ti fanno mancare proprio nulla dal momento che sono completamente compatibili sia con Amazon Alexa che con Google Assistant e che quindi si fanno utilizzare praticamente in ogni modo.

Grazie al loro attacco E27 le puoi installare su qualunque tipo di lampadario e lampada compatibile con questa caratteristica. Una volta che le hai montate non devi far altro che scaricare l'applicazione sul tuo smartphone e configurare le stesse così da sbloccare diverse opzioni di personalizzazione.

Ti faccio sapere che in particolar modo, hai l'occasione di modificare la loro intensità in quanto sono dimmerabili, di monitorare le loro performance e sapere a quanto ammontano i tuoi consumi, creare delle routine personalizzate e gestire l'accensione e lo spegnimento da remoto.

Cosa aspetti a fare tu e queste lampadine intelligenti? Ti ricordo che la promozione in corso su Amazon ti permette di acquistarne ben due a soli €16,99 quindi non fartele scappare per alcun motivo al mondo. Con le spedizioni prime non paghi alcun costo aggiuntivo.