Lampadina Smart TP-Link a luce bianca a soli 8€ su Amazon

Tapo L520E è la lampadina intelligente top di gamma di TP-Link, che si propone di rendere ancora più Smart la casa a un prezzo decisamente contenuto: solo 8,99 euro con uno sconto pari al 18% rispetto al prezzo di listino. Il prezzo finale è il più basso di sempre e la sua qualità è talmente alta che non ve ne pentirete.

Lampadina Smart TP-Link: prezzo contenuto, nessun hub per funzionare

La particolarità principale di questa lampadina è la sua tecnologia dimmerabile che permette di regolare a vostro piacere la luminosità della lampadina smart Wi-Fi dall’1% al 100%: selezionate la luce giusta per il vostro risveglio o una luce soft per accompagnare le vostre serate. Non è necessario alcun hub per connettere la lampadina alla rete Wi-Fi di casa vostra ed è presente il controllo remoto ovunque voi siate, tramite l’app gratuita tapo per smartphone e tablet iOS e Android.

Il controllo vocale, invece, funziona con Alexa e Google Assistant. Potrete anche programmare o impostare alcuni scenari per decidere i giorni e gli orari di accensione e spegnimento della lampadina. Infine potrete monitorare i consumi in tempo reale così da poter avere una migliore gestione della bolletta.

TAPO L520E è in vendita su Amazon a un prezzo parecchio interessante: costa solo 8,99 euro invece dei consueti 10,99 euro. Con Amazon Prime potrete godere di consegne rapide e gratuite in tutta Italia.

