Lampadina Smart Aigostar: con il metà prezzo è irresistibile

La lampadina smart Aigostar è un’ottima soluzione per chi cerca un’illuminazione personalizzabile e intelligente per la propria casa o attività commerciale. Attualmente scontata del 50% su Amazon, questa lampadina offre molte funzionalità interessanti, ad un prezzo ridicolo di soli 7,99 euro.

Lampadina Smart Aigostar: l’offerta che stavi cercando per la tua Smart Home

Una delle caratteristiche più utili della lampadina smart Aigostar è la capacità di regolare la luminosità e la temperatura del colore. Con l’app Aigosmart, disponibile sia per iOS che per Android, è possibile personalizzare le impostazioni di attenuazione e temperatura del colore delle lampadine, regolando la luminosità dall’1% al 100% e la temperatura del colore da 2700 K a 6500 K. Ciò significa che è possibile trovare l’abbinamento perfetto per ogni occasione, sia che si tratti di una serata romantica o di una cena con amici.

Inoltre, la lampadina smart Aigostar può essere controllata tramite l’app o il controllo vocale. È possibile collegare la lampadina al proprio WiFi da 2,4 GHz e controllarla da qualsiasi luogo. Inoltre, questa lampadina intelligente è compatibile con Alexa e l’Assistente Google per il controllo vocale. È importante notare che il Wi-Fi a 5 GHz non è supportato.

Un’altra funzione utile è il timer e la funzione di raggruppamento. È possibile impostare l’ora tramite l’app per accendere e spegnere le lampadine intelligenti quando si vuole. Inoltre, è possibile automatizzare tutta l’illuminazione della propria casa con lo stesso comando di controllo di gruppo per controllare le lampadine ovunque in più stanze in qualsiasi momento con un solo clic.

La lampadina Smart Aigostar è anche ecologica e rispettosa dell’ambiente. La lampadina LED Edison Wifi da 6W 850 LM sostituisce una lampadina a incandescenza da 60 W. Combinando l’aspetto del filamento vecchio stile con la tecnologia moderna a LED avanzato, la lampadina smart retrò aggiunge un tocco di caldo, simile a una candela; illumina il proprio spazio e offre la comodità di un controllo intelligente. In questo modo si risparmia energia ed è possibile avere una soluzione di illuminazione moderna e dal design retrò.

In conclusione, la lampadina Smart Aigostar è un’ottima soluzione per chi cerca un’illuminazione personalizzabile e intelligente. Se eri alla ricerca del dispositivo per quel tocco in più per la tua Smart Home, non puoi perdere questa incredibile offerta su Amazon, che porta il prezzo di questa lampadina a soli 7,99 euro. Stiamo parlando del metà prezzo su uno dei dispositivi più venduti sul noto e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.