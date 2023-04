Lampada wireless super PREMIUM a 9,99€: sconto lampo inaspettato (Amazon)

Questa lampada wireless non è come gli altri modelli. Basta dare un’occhiata a estetica e materiali di costruzione per capire subito che si tratta di un prodotto super premium. Un dispositivo di alta qualità, che arriva a casa corredato persino da un praticissimo telecomando, che ti permetterà di accendere o spegnere la luce, ma anche di gestirne temperatura colore e intensità luminosa. Un sistema perfetto da sistemare sopra lo schermo del computer, ma anche sotto i pensili della cucina. Grazie alla batteria integrata ricaricabile, non ci saranno vincoli di cavi e potrai quindi avere un forte fascio luminoso ovunque desideri.

Per effetto di uno sconto Amazon assolutamente inaspettato, completando l’ordine al volo poi portarlo a casa a 9,99€ appena e non solo: se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono super veloci e gratuite. Con ogni probabilità si tratta di un’occasione lampo, dunque bisognerà essere molto veloci per riuscire ad approfittarne.

Molto elegante sotto il punto di vista estetico, questo dispositivo ha la forma di una barra allungata e tondeggiante verso i bordi. Puoi posizionarlo in un attimo sfruttando il sistema di aggancio magnetico. In confezione, trovi il kit che ti permetterà di creare in pochi secondi un supporto dove avrai deciso di posizionare la luce.

La gestione tramite il telecomando è semplicissima e ti permetterà il pieno controllo del prodotto. Puoi anche impostare un timer per lo spegnimento automatico. Dando un’occhiata al contenuto della confezione, sembra che in dotazione ce ne siano ben due.

Quando la batteria è scarica, potrai ricaricarla sfruttando banalmente il cavo USB che ricevi in confezione. Grazie a 2000 mAh di batteria, l’autonomia energetica sarà di ottimo livello. Non perdere la grande occasione Amazon del momento e completa l’ordine al volo per portarlo a casa 9,99€ soltanto. Le spedizioni sono veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Disponibilità in sconto super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.