Lampada wireless automatica LUMINOSISSIMA a 6,99€ (Amazon shock)

Questa spettacolare lampada wireless, completamente automatica grazie al doppio sensore, la prendi in promozione a mini prezzo da Amazon. Dotata di batteria integrata ricaricabile, puoi posizionarla praticamente ovunque: non c’è alcun vincolo di cavi. Dunque, saranno perfette sotto i pensili della cucina (dove ce le ho io), nei pressi delle scale, nell’armadio e non solo. Complici gli sconti a tempo limitato del momento, puoi prendere la confezione da 2 pezzi a 13,99€ appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Ogni unità te l’accaparri a 6,99€ appena.

Super semplici da installare, grazie all’assenza del vincolo dei cavi puoi sistemarla dove desideri. In dotazione ricevi anche una coppia di piccole barre di metallo (con una parte adesiva) per sistemarle dove ti servono. Infatti, il posteriore della luce integra un praticissimo magnete.

Questo geniale sistema è dotato di ben 2 sensori. Uno rileva la luce ambientale, così da evitare che la luce si accenda in presenza di sufficiente luminosità mentre l’altro si occupa di rilevare i movimenti. Al passaggio di qualcuno, permetterà alla lampada di accendersi in automatico.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, portando a casa la confezione da due pezzi a mini prezzo. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Ti accaparri la scorta a 13,99€ appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dia servizi Prime. Sii rapido, si tratta di una promozione a tempo limitatissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.