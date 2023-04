Lampada senza fili automatica a 6€: GENIALATA da prendere al volo

Questo gadget è uno strumento geniale e non esagero. Una lampada completamente senza fili, dotata di batteria integrata ricaricabile, e automatica. Un prodotto sottile, leggero e super luminoso, che puoi posizionare praticamente ovunque. I sensori di movimento e di luminosità ambientale le permettono di funzionare in modo completamente autonomo, mentre il kit magnetico ti consente di posizionarla ovunque: sotto un pensile, sul frigo, accanto alle scale, nell’armadio e non solo.

In promozione, la confezione da due pezzi puoi portarla a casa a 12,61€ circa appena: poco più di 6€ al pezzo. Trovi la promozione direttamente su Amazon, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, si tratta di una promozione a tempo limitatissimo.

Un prodotto compatto, ma incredibilmente luminoso. Posizionalo dove preferisci, basterà un attimo grazie al pratico kit magnetico che ricevi in dotazione. Ottieni anche un pratico cavo USB per effettuare la ricarica della batteria della luce, solo quando è scarica. In tutto il resto dei casi, il funzionamento è completamente wireless.

Di giorno, o quando c’è sufficiente luce ambientale, il sistema resterà spento: ci penserà il sensore a rilevarlo. Si accenderà invece al buio e lo farà solo in caso di rilevamento di movimenti: massima ottimizzazione delle risorse energetiche, così dovrai metterlo in carica meno spesso.

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon e porta adesso a casa la confezione da due pezzi di luce senza fili automatica a 12€ circa: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Ogni pezzo lo prendi a poco più di 6€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.