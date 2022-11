Lampada da scrivania: una MERAVIGLIA a 19€ (Amazon)

Oggi puoi fare un vero colpaccio grazie a questo sconto del 67% che trovi ora su Amazon. Dovrai essere veloce perché un prezzo del genere durerà poco. Metti subito nel tuo carrello questa lampada da scrivania a soli 19,99 euro, invece che 59,99 euro.

Risparmi 40 euro e ti porti a casa una bellissima lampada che potrai posizionare dove vuoi. Fornisce un’ottima illuminazione a LED che garantisce luminosità e risparmio. Potrai decidere tra diverse illuminazioni quella che più si adatta alle tue esigenze. È semplicissima da montare e la puoi spostare ovunque. Inoltre è alimentata da un cavo USB.

Lampada da scrivania: 10 luminosità e 3 colori

Il design moderno, molto bello ti permetterà di avere sempre una luce adeguata. Infatti la barra luminosa a LED da 31 cm offre 1250 lumen e ha un collo d’oca di circa 20 cm. Questo ti permette di posizionarla come vuoi, trovando la giusta altezza in base a quello che stai facendo. Grazie al pratico morsetto potrai agganciarla su una scrivania, un tavolo, su un mobile e tanto altro.

Scegli fra 3 modalità di calore, luce calda, naturale o luce bianca, e 10 livelli di luminosità. Grazie al telecomando incluso potrai facilmente impostarla per avere l’illuminazione perfetta. Non abbaglia e non sfarfalla. Grazie al cavo USB potrai alimentarla con un classico caricatore da smartphone o addirittura prendere l’energia da un PC o un laptop.

Super versatile, leggera e con l’illuminazione perfetta. Non sprecare tempo perché la vorranno in tanti e il prezzo lieviterà da un momento all’altro. Vai adesso su Amazon e acquista la tua lampada da scrivania a soli 19,99 euro, invece che 59,99 euro. Per gli abbonati ad Amazon Prime la consegna è veloce e gratuita in tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.