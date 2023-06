Lampada da scrivania con controlli touch ad APPENA 17€ su Amazon

🔔 Sembra che purtroppo per il momento l’offerta a 17 euro sia terminata. Rimane comunque un ribasso del 12% più un ulteriore sconto del 10% con il coupon che non è niente male.

Prima che sia tardi voglio subito dirti che questa offerta che ti sto per segnalare e a tempo, perciò bisogna fare in fretta. Vai subito su Amazon, blocca il prezzo, e metti nel tuo carrello la lampada scrivania Bickon a soli 17 euro circa, invece che 25,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Solo oggi, e ancora per poco tempo, puoi avvalerti di un doppio sconto e risparmiare così un bel po’ di soldi. Soprattutto ti porti a casa una bellissima lampada, molto versatile e compatta. La puoi mettere ovunque per avere la luce che ti serve in base alle tue esigenze.

Lampada da scrivania Bickon: ottima luce e grande risparmio

Con la lampada scrivania Bickon, oltre a risparmiare sull’acquisto, grazie alla tecnologia LED potrai risparmiare anche sull’energia consumata. Il suo design moderno e compatto si adatta perfettamente a qualsiasi stanza. Il braccio e il collo sono flessibili e quindi potrai direzionare la luce esattamente nel modo migliore per te.

È dotata di 5 modalità di illuminazione che potrai scegliere in modo semplice selezionandola sul pratico pannello touch posizionato sulla base. Così potrai decidere se avere una luce più fredda da 6000 K o invece più calda da 3000 K. In confezione troverai anche un cavo USB-C lungo 12 cm per alimentarla.

Fai presto perché come ti dicevo questa è un’offerta lampo. Quando le richieste saliranno 100% questo prezzo non sarà più disponibile. Quindi prima che sia tardi fiondati su Amazon e acquista la tua lampada scrivania Bickon a soli 17 euro circa, invece che 25,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

