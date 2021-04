Avete figli piccoli o semplicemente vi serve una luce che possa illuminare una stanza per evitare incidenti durante i movimenti notturni? Su Amazon è disponibile un’incredibile offerta a tempo sulla lampada notturna della OMERIL dotata anche di comodo telecomando per il controllo a distanza.

Lampada notturna OMERIL scontata del 28% su Amazon

Questa lampada notturna ha 2 tipologie di luce commutabili: luce bianca calda e luce bianca fredda. Offre, inoltre, 3 livelli di luminosità da fioca a luminosa così da poterla usare anche come lampada di servizio e tutto ciò è selezionabile tramite l’apposito telecomando. Quest’ultimo è utile anche per attivare la funzione Timer con un tempo che varia tra i 30 e i 60 minuti, impostando l’ora di spegnimento in base alle proprie esigenze.

Grazie alla moderna tecnologia LED, la lampada notturna della OMERIL garantisce lunga durabilità, nonché circa 60.000 ore di funzionamento (7 anni), e basso consumo energetico che si attesta su minimo 0,2 W e massimo 0,54 W. Ci sono esattamente due strisce di LED che garantiscono una luminosità massima di 10 lumen e una temperatura della luminosità che si attesta sul range 2800 – 3000 K per la luce bianca e 5000 – 5500 K per la luce calda.

La semplicità d’uso permette un’ottima usabilità anche da parte dei più piccoli: basta semplicemente collegare la lampada alla presa elettrica e controllare il tutto tramite l’apposito telecomando che ha un range di azione di ben 5 metri. Le dimensioni compatte (5.5 x 8.7 x 6.5 cm) consentono, infine, di posizionare la lampada in qualunque angolo della casa. Insomma, se siete alla ricerca di un’ottima lampada notturna potete approfittare di questa offerta Amazon e portarvela a casa al costo di 9,38 euro con uno sconto del 28% rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home