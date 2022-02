Lampada LED ricaricabile con PORTAPENNE: una MERAVIGLIA a 18€

La bellissima lampada LED Hepside da scrivania si caratterizza per un impatto estetico molto particolare, che a prima vista ricorda quasi una graziosa piantina. Un vero e proprio oggetto di design, come difficilmente se ne trovano in giro. Già questo dovrebbe bastare per convincerti ma, se così non fosse, sappi che stiamo parlando di una lampada ricaricabile che puoi utilizzare senza collegarla alla presa di corrente: non sarai più vincolato dalla lunghezza del cavo e sarai libero di posizionarla ovunque vorrai.

Fatti guidare dall'istinto: acquistala ora su Amazon e, spuntando direttamente in pagina il coupon con sconto del 10%, sarà tua con appena 18,89 euro.

Lampada LED ‎Hepside in offerta su Amazon a prezzo bassissimo

Questa eccellente lampada LED ricaricabile vanta al suo attivo 3 livelli di luminosità, selezionabili tramite l'apposito pulsante touch: modalità luce intensa, modalità luce media e modalità luce bassa. La luce generata risulta uniforme e per nulla abbagliante, il che eviterà quella fastidiosa sensazione di affaticamento degli occhi.

La batteria integrata riesce a fornirti fino a 10 ore di illuminazione. Saranno sufficienti dalle 2 alle 4 ore per completare il ciclo di ricarica (tramite un classico caricatore USB), al termine del quale la spia rossa si spegnerà. L'apparecchio si caratterizza anche per un la presenza di un tubo morbido e regolabile, che può essere liberamente ruotato fino a 360°.

Uno strumento decisamente utile per studenti e professionisti, potendo contare su un comodo portapenne in cui riporre tutto ciò di cui si dovesse avere necessità per scrivere o studiare. A disposizione ci sarà anche il pratico supporto per smartphone, così da tenere sempre sott'occhio notifiche, email e qualunque altro tipo di messaggio.

Non perdere l'occasione: metti nel carrello la tua lampada LED Hepside e la riceverai a casa in pochissimi giorni.