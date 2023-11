Lampada LED con ricarica wireless per smartphone in offertissima a 16,99€ (-58%)

Quando si tratta di illuminazione per il tuo spazio, la lampada da scrivania LED Larkotech è una scelta intelligente e alla moda. Con un incredibile sconto del 58%, ora puoi portare a casa la lampada perfetta per il tuo studio, ufficio o zona lettura.

Oggi può essere tuo a soli 16,99€ invece di 41€. La disponibilità è immediata, se la ordini ora la riceverai a casa domani.

Questa lampada da tavolo utilizza la tecnologia più avanzata del sensore di scansione a mano. Accendila o spegnila semplicemente facendo scorrere la mano davanti alla testa della lampada.

La lampada da scrivania Larkotech offre la comodità della ricarica wireless. Unisci la praticità della ricarica wireless con una porta USB integrata. Non dovrai più preoccuparti di cavi disordinati. Posiziona il tuo telefono compatibile con la ricarica wireless sul pad e goditi la comodità di una ricarica senza sforzi. Inoltre, la porta USB ti consente di caricare anche altri dispositivi come il tuo smartphone o il tuo tablet.

Questa lampada offre tre modalità di luce e sette livelli di luminosità. Puoi utilizzare il controllo touch a scorrimento per regolare facilmente l’intensità luminosa e la tonalità del colore. Che tu stia studiando, lavorando, leggendo o truccandoti, avrai sempre la luce perfetta per ogni situazione.

La lampada da tavolo è dotata di una testa girevole di 180 gradi, un braccio flessibile di 135 gradi e una base rotante di 360 gradi. Questo ti consente di personalizzare la direzione della luce in base alle tue esigenze. La sua natura pieghevole la rende facilmente trasportabile e adattabile a diverse situazioni.

Grazie alla tecnologia LED avanzata, puoi risparmiare fino al 90% di energia rispetto alle tradizionali lampade da scrivania. Con la lampada da scrivania LED Larkotech, la tua illuminazione sarà non solo efficiente ma anche elegante. Non perdere questa occasione per illuminare la tua vita ad un prezzo davvero competitivo!

