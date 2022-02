Lampada LED con luce REGOLABILE e pulsanti TOUCH: bastano 19€

Sei alla ricerca di una lampada LED da scrivania, dotata di sistema touch, infinite possibilità di regolazione della luminosità e con ingresso di alimentazione USB per utilizzarla ovunque vorrai? Herilios ha l'offerta giusta per te: una spettacolare lampata pieghevole che potrà essere tua con una spesa minima.

Cogli l'attimo: acquistala ora su Amazon e, con uno sconto dell'11% a cui si aggiunge il coupon da spuntare in pagina, sarà tua con appena 19,24 euro.

Lampada LED Herilios in offerta su Amazon ad un prezzo sorprendente

Da sottolineare la presenza dei pulsanti touch ergonomici. In modo estremamente rapido potrai scegliere fra 3 modalità di colore (bianco, bianco caldo e bianco naturale) e ben 5 livelli di luminosità, dal più tenue al più intenso. I consumi non saranno più un problema: la lampada LED prodotta da Herilios è di classe energetica A e garantisce una durata fino a 50.000 ore in condizioni di normale utilizzo.

Questo interessante apparecchio imparerà a conoscere le tue abitudini: grazie alla funzione di “Memoria Automatica” sarà in grado di ricordare facilmente le impostazioni scelte. Una lampada LED regolabile, non ingombrante e soprattutto leggera: il design elegante la rende adatta per ogni tipo di ambiente, dal più professionale a quello familiare. A te la scelta per quanto riguarda le modalità di alimentazione: potrai optare per il cavo USB o servirti del pratico adattatore AC.

Approfittane adesso, prima che vada letteralmente a ruba! Metti nel carrello la tua lampada LED Herilios: oltre a pagarla una miseria, la riceverai a casa prestissimo.