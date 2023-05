Lampada di Super Mario con 3 livelli di luminosità: sconto PAZZESCO del 53%

Stai cercando la giusta lampada per arredare la cameretta del tuo bambino? Vorresti qualcosa di unico ma che possa piacere anche a lui? Sei alla ricerca del giusto regalo da fare a tuo figlio o ad un suo amichetto? Bene, in tal caso, su Amazon c’è proprio quello che fa per te. Infatti, per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa questa iconica lampada di Super Mario con 3 livelli di luminosità al prezzo quasi regalato di soli 16,89 euro.

Ebbene si, solo approfittando dello sconto a dir poco pazzesco del 53%, però, potrai acquistare questo magnifico prodotto al prezzo così contenuto, andando a risparmiare più della metà. questa lampada a icona Super Mario sarà in grado di illuminare tutto lo spazio che vorrai grazie al suo luminoso blocco domande.

Il risparmio energetico è garantito in quanto, la luce, andrà a spegnersi in maniera automatica dopo un inutilizzo di 20 minuti. Come accennato poc’anzi, inoltre, questa lampada è provvista di 3 impostazioni che ti saranno utili per scegliere la giusta luminosità e la modalità luce notturna con funzione di spegnimento automatico.

Questo bellissimo dispositivo di illuminazione, funziona con l’utilizzo di 3 batterie AA (non incluse) oppure potrai ricaricarla tramite un semplice cavo USB, ed è di dimensioni pari a 26,6 x 18 cm, dunque sarà perfetta per le stanze anche più piccole. Insomma, questa lampada farà sicuramente felice il tuo bambino, soprattutto se appassionato dell’iconico personaggio di Super Mario.

Estremamente facile da utilizzare, ti basterà premere un solo pulsante per accendere o spegnere questa lampada. Ottimo anche come regalo di compleanno, o per qualsiasi altra ricorrenza, non lasciarti scappare questa offerta: corri su Amazon e acquista subito questa iconica lampada di Super Mario al prezzo praticamente stracciato di soli 16,89 euro, Affrettati, lo sconto del 53% potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.