Lampada da scrivania LED che ti ricarica il telefono? Scontata del 15% su Amazon

Avere un’ottima lampada da scrivania è un’impresa complicata, sopratutto se si ha poco spazio per posizionarla e per lavorare di conseguenza, soprattutto considerando tutti gli altri oggetti presenti come PC, tablet e smartphone. Quindi, se stai cercando una lampada a LED regolabile, con una base piccola, comoda anche per gli spazi più piccoli e multitasking, abbiamo la proposta perfetta per te. Al momento potrai acquistare su Amazon questo modello dal design moderno e minimale, pensato per farti risparmiare spazio grazie alla base ideata anche per ricaricare il tuo telefono. Solo per poco, potrai portarla casa al prezzo di 27,19€ invece di 31,99€, dunque con il 15% di sconto sul costo di listino.

Hai capito bene, non solo potrai portare a casa un dispositivo dalle dimensioni ridotte, perfetto per leggere, studiare o scrivere, ma avrai anche un caricatore wireless sempre a portata di mano. Per questo, dato la validità del prodotto e la forte richiesta sullo store, ti consigliamo di completare il tuo acquisto finché sei ancora in tempo.

Illumina la scrivania e ricarica il tuo telefono

Trattandosi di un’ottima lampada da scrivania a LED avrai la possibilità di gestirla come preferisci, scegliendo tra 5 modalità e 6 livelli di luminosità diversi. La lampada da scrivania ha 30 sorgenti luminose, che possono essere regolate da fredda a calda da estremamente luminosa a leggermente luminosa, in modo tale da poter soddisfare qualsiasi necessitò nel corso della giornata.

Il design pieghevole consente alla lampada di essere ruotata in modo flessibile praticamente in qualsiasi angolazione necessaria e, nel caso fosse necessario, può anche essere facilmente piegata e riposta senza occupare spazio. Inoltre, ricaricare il tuo telefono sarà un gioco da ragazzi: ti basterà posizionare uno smartphone con funzione di ricarica wireless sull’icona QI alla base della lampada.

Infine, se deciderai di sfruttare questa luce LED sul tuo comodino, potrai impostare comodamente un timer da 30 o da 60 minuti dopo il quale si spegnerà in autonomia, permettendoti di dormire tranquillamente e facendoti risparmiare energia. Al momento ti ricordiamo che potrai portarla a casa con uno sconto del 15%, quindi non lasciartela scappare finché la promozione è ancora disponibile e ci sono ancora scorte a disposizione.