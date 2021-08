Una bella lampada da scrivania ci vuole proprio: vi illumina a dovere lo spazio su cui lavorate o studiate. Questo modellino su Amazon costa appena 20,39 euro in offerta. La acquistate e risparmiate il 40% grazie a un apposito coupon da selezionare prima di mettere il prodotto nel carrello.

Lampada da scrivania Herilios: caratteristiche principali

Questa lampada da scrivania è fantastica: è LED e quindi vi illumina tutto perfettamente, ma potete anche utilizzarla per ricaricare il vostro smartphone grazie a una comoda porta USB-A posta sul retro della lampada.

Con i comandi touch regolate la luce come meglio volete con ben 5 modalità di illuminazione e 7 livelli di luminosità in base alle vostre esigenze. Vi basta un dito per modificare tutto ciò che volete.

Il comodo design regolabile garantisce una grande libertà di proiettare la luce ovunque. Basta inclinare la testa verso l'alto fino a 135 gradi e ruotare la lampada di massimo 90 gradi. Anche la stessa si inclina fino a 150 gradi e ruota di 45 gradi.

A soli 20,39 euro su Amazon è un affare da non perdere e per questo la dovete acquistare subito. Risparmiate il 40% e ve la portate a casa in meno di 48 ore se siete abbonati Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home