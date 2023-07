L'Amazon Prime Day è INIZIATO ufficialmente: le 30 occasioni WOW fino a 50€

L’Amazon Prime Day 2023 è partito ufficialmente. L’11 e 12 luglio lo shopping sul portale del colosso dell’e-commerce sarà più interessante che mai! Abbiamo selezionato per l’occasione alcuni affari imperdibili. Dai subito un’occhiata, ma non dimenticare di tenere d’occhio anche la vetrina ufficiale dell’evento, aggiornata in tempo reale.

Amazon Prime Day 2023: il meglio del momento

Per aiutarti ad avere un’idea del potenziale di questo spettacolare Prime Day 2023, abbiamo scelto ben 30 occasioni attualmente attive, tutte spettacolari. Scegli le tue preferite e concludi i tuoi affari.

Tecnologia

In questa sezione, volutamente, evitato di segnalare le occasioni sui dispositivi Amazon, che sono tantissime e sono tutte raccolta in questo approfondimento dedicato. Ecco le altre occasioni imperdibili di questo evento di folle shopping:

Elettrodomestici

Una selezione di elettrodomestici a un prezzo he proprio mai penseresti. Abbiamo scelto una selezione del brand Cecotec, che ha deciso di mettere in atto un vero e proprio fuoritutto:

Altri marchi:

BLACK+DECKER – BXCH260E Mini Tritatutto 260W con ciotola da 500ml e coperchio a 20,99€ invece di 32,99€; BLACK+DECKER BXCG150E – Macinacaffè elettrico da 150W a 18,99€ invece di 29,99€.

Macchine del caffè

C’è una selezione di prodotti anche per gli amanti del buon caffè:

Attrezzi per il fai da te

Una selezione di utili strumenti per i tuoi lavori di fai da te:

Prodotti stagionali

Ventilatori, anti zanzare e non solo. Abbiamo scelto i prodotti dei quali potresti aver bisogno proprio adesso:

Ormai le offerte dell’Amazon Prime Day sono entrate nel vivo e non c’è che una cosa da fare: scoprire subito quelle attive e fare ottimi affari. Scegli rapidamente quelle che ti piacciono di più e completa i tuoi ordini. Ricevi tutto con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce: sono tutte occasioni limitate nel tempo e nelle scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.