L'Amazon INESPLORATO: 5 prodotti utilissimi a meno di 2€ (promo scorta)

C’è una parte di Amazon che probabilmente non hai ancora mai esplorato, quella delle promo scorta. Un vero peccato perché investendo sulla quantità, risparmi un sacco e fai ottimi affari. Dai un’occhiata a questi 5 prodotti, costano tutti molto meno di 2€ per ogni unità. Anche le confezioni intere hanno un costo super contenuto: sarà un piacere fare affari senza sensi di colpa. Dai un’occhiata e sii veloce a completare l’ordine. Spedizioni rapide e gratuite (quasi tutte garantite dai servizi Prime).

La penna senza inchiostro. Una prodotto geniale, che dura quasi in eterno. Non usa inchiostro per scrivere, il tratto è rilasciato dallo sfregamento della punta sul foglio. Inoltre, se sbagli puoi cancellare, usando la gomma in dotazione per ogni penna, e ricominciare. La confezione da 10 pezzi puoi prenderla a 10€ circa appena (circa 1€ l’una).

Il secondo prodotto è questa spettacolare scorta di mini torce LED. Super compatte, ma luminosissime, ognuna di loro è dotata di moschettone per poterla usare come portachiavi oppure attaccata allo zaino, ai pantaloni, ecc. Belle nel design, la scorta da 14 pezzi la prendi a 18,99€ (1,35€ al pezzo).

Una confezione di kit per seguire un tampone rapido antigenico affidabile e ovviamente certificato CE. Il brand Lungene è ormai un riferimento nel mercato di questo genere di test. Personalmente, ho acquistato diverse scatole di questa marca (per me e per amici e parenti) perché – dopo averne testata l’affidabilità – ho riscontrato anche un prezzo eccezionale. La scorta da 25 pezzi di kit completi (c’è tutto per eseguire un test dal prelievo fino alla lettura dei risultati) la porti a casa a 14,65€. Circa 0,59€ per ogni tampone rapido.

C’è chi rimane puntualmente senza accendino nel momento del bisogno e chi mente. Ecco, con questa enorme scorta da 50 pezzi, ne avrai sempre uno a disposizione all’occorrenza. Sarà impossibile rimanere a corto! Prendi adesso la confezione a 11,45€, è un prezzo pazzesco. (circa 0,23€ per ogni unità)

Per finire, delle soluzioni geniali per tenere sempre in ordine i tuoi cavi. Proprio quelli che adesso invadono la scrivania e la fanno sembrare super disordinata. Soprattutto, è sempre difficile trovare quella che serve, quando serve. Ecco con questi geniali accessori, potrei tenere tutto in ordine. La confezione con 20 organizzatori di cavi la prendi a 8,59€ appena (circa 0,43€ per ogni unità).

Hai visto che magie possono fare le promo scorta Amazon? Questi utilissimi prodotti li prendi a meno di 2€ al pezzo, scegliendo di prendere le confezioni multiple. Le spedizioni sono anche sempre gratuite e veloci (quasi tutte garantite dai servizi Prime). Sii rapido, si tratta di occasioni a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.