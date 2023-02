L'Amazon INASPETTATO: 5 prodotti pazzeschi a meno di 25€, mai più senza

Prodotti che mai penseresti di poter prendere a meno di 25€ da Amazon, autentiche chicche super utili e interessanti. Scegli le tue preferite e accaparratele adesso con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Una meravigliosa lampada da terra con illuminazione RGB multicolore. Crea subito l’atmosfera perfetta per ogni occasione. Luce calda, fredda o del colore che preferisci. Illumina tanto, ma consuma pochissimo: incredibilmente puoi prenderla a 21,90€ appena.

Hai molti telecomandi infrarossi? Eliminali tutti e gestisci tutto con lo smartphone o con la voce (compatibilità con Alexa e Google Home), grazie a questo gadget assurdo. Puoi memorizzare tutti i tuoi telecomandi al suo interno seguendo le istruzioni all’interno dell’applicazione e – da quel momento in poi – sarà lui a gestire televisore, decoder, climatizzatore, media player, soundbar e non solo. Essendo WiFi, puoi gestire tutto anche da remoto. Ad esempio, io ho reso smart un vecchio condizionatore d’aria e ora posso accenderlo prima di tornare a casa! Prendi questa genialata a 20€ circa appena.

Un avvitatore wireless funzionante tramite batteria integrata ricaricabile semplificherà tutte le tue operazioni di fai da te. Le finisci in un attimo e hai a disposizione ben 10 punte in kit, oltre alla prolunga flessibile. Quando la sua batteria è scarica, la ricarichi tramite porta USB come faresti con lo smartphone. Un gioiellino, utilissimo, che puoi prendere a 17,55€ (spunta il coupon in pagina!).

La stampante termica è qualcosa di straordinario. Compatta e potente, non ha bisogno di inchiostro per funzionare, ma solo del suo rotolo di carta. Questo modello è smart: puoi collegarlo in Bluetooth allo smartphone e gestirlo tramite applicazione. Grazie alla batteria integrata ricaricabile, puoi usarlo senza il vincolo dei cavi. Stampi di tutto (in bianco e nero): dalle foto alle ricevute del tuo POS mobile, se ne hai uno. Il kit con stampante, 4 rotoli di carta normale e 4 rotoli di carta adesiva lo prendi a 22,99€ adesso.

Un powerbank perfetto per chi proprio non desidera rimanere a corto di energia per i propri dispositivi. Ben 30.000 mAh a disposizione per ricaricare smartphone, auricolari e una marea di altri dispositivi. Diversi ingressi USB per la ricarica in contemporanea. Con questa dotazione energetica, sarà impossibile avere problemi. Normalmente più costoso, ora puoi accaparrartelo a 24,99€ appena: un affare!

Visto che eccezionali affari puoi fare su Amazon? Scova le giuste occasioni e accaparrati i prodotti che ami di più a mini prezzo. Completa i tuoi ordini adesso e prendi questi prodotti utilissimi a meno di 25€ con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Attenzione: si tratta di occasioni a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.