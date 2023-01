L'Amazon FURBISSIMO: 5 cose utilissime a meno di 2€ (offerte scorta nascoste)

Hai mai approfittato delle promo scorta su Amazon? Pur senza investire grosse cifre per comprare le confezioni multi prodotto, puoi fare affari eccezionali. Ho scelto 5 occasioni interessanti, con unità che costano meno di 2€ l’una! Bada bene: nessun acquisto scorta supera i 10€ complessivi e le spedizioni – se sei abbonato ai servizi Prime – sono rapide e gratuite.

La penna senza inchiostro (anche definita “eterna”) è un prodotto particolarissimo. Infatti, non usa inchiostro o mine, ma genera il tratto per merito dello sfregamento della punta sul foglio. Lo stesso è addirittura cancellabile, all’occorrenza: puoi usare la gomma in dotazione. Un prodotto particolarissimo, destinato a durare per moltissimo tempo, senza la necessità di acquistare alcuna ricarica. La confezione a 6 pezzi la prendi a 6,99€: poco più di 1€ al pezzo!

Se hai uno smartphone con porta USB C, allora questo accessorio è indispensabile. Infatti, lo colleghi e subito ottieni una porta con ingresso USB A. Tramite lei, potrai collegare un sacco di periferiche come mouse, tastiere, microscopi, chiavette, hard disk e altri accessori. Un prodotto utile, che ti permeerà di portare al massimo il potenziale del tuo smartphone. Prendi il kit da 2 pezzi a 3,99€ appena (meno di 2€ l’uno).

Lo so che – quando serve – puntualmente non c’è. L’apribottiglie, quello che non riesci mai a trovare quando desideri aprire la tua bevanda preferita, magari perché particolarmente assetato. Bene, il momento è perfetto per fare scorta con un modello che puoi utilizzare anche come portachiavi! La confezione da 4 pezzi la prendi a 3,99€ appena (meno di 1€ l’uno).

Una torcia compatta e luminosa, pronta a fornire illuminazione ovunque serva, in contesti d’emergenza. Un dispositivo che ognuno di noi dovrebbe avere in borsa, in auto o nello zaino. Bella e di design, la confezione da 2 pezzi la prendi a 3,90€ (meno di 2€ l’una!).

Per finire, una mini scorta di kit per eseguire un tampone rapido antigenico. Certificato CE, sicuro e semplice da effettuare, ogni set ha tutto quello che serve per poter effettuare un rapido controllo, nella privacy di casa. La scorta da 10 pezzi la prendi a 6,99€ (0,70€ appena per ognuno).

Visto? Approfittando delle promo scorta, su Amazon si possono fare affari pazzeschi! Meno di 2€ al pezzo per questi 5 utili prodotti. Sii rapido e approfittane subito però: si tratta di occasioni a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.