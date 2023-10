L'Amazon Fire TV Stick è in offerta a soli 27,99€

L’Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa rappresenta la nuova generazione del dispositivo di streaming più venduto, offrendo un’esperienza potenziata e intuitiva per gli appassionati di streaming. Con uno sconto imperdibile del 44%, ora è il momento perfetto per aggiornare il tuo modo di guardare contenuti in streaming.

Questa nuova versione è il 50% più potente rispetto al modello precedente del 2019, garantendo uno streaming fluido e in Full HD. Ora puoi goderti i tuoi film, serie TV e contenuti preferiti con una qualità visiva straordinaria e senza interruzioni.

L’Amazon Fire TV Stick include il telecomando vocale Alexa, che ti permette di cercare e avviare la riproduzione di contenuti da varie app utilizzando la tua voce. Inoltre, grazie ai nuovi pulsanti preimpostati per le app, puoi accedere rapidamente ai tuoi servizi preferiti. Non solo, il telecomando ti consente anche di controllare accensione/spegnimento e regolazione del volume della TV e della soundbar, mettendo il controllo totale nelle tue mani.

Vivi un’esperienza sonora di altissima qualità con il supporto per il formato Dolby Atmos. L’audio avvolgente farà prendere vita alle immagini, offrendoti un vero e proprio home theatre. Collega il tuo Fire TV Stick a un impianto stereo compatibile e immergiti nella qualità audio che meriti.

Con il Fire TV Stick, hai accesso a migliaia di canali, Skill Alexa e app, inclusi Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Play Infinity, RaiPlay e molti altri. Esplora un universo di contenuti e intrattenimento direttamente dal tuo televisore. Tieni presente che potrebbe essere necessario un abbonamento separato per alcuni servizi.

Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza di streaming a un prezzo irresistibile. Acquista la Fire TV Stick approfittando di questa offerta a tempo limitato!

