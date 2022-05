L'Amazon delle SORPRESE tech: 5 dispositivi pazzeschi a meno di 20€

Si, queste occasioni Amazon non solo promozioni: sono proprio delle sorprese inaspettate. Già perché difficilmente si pensa di poter prendere prodotti tech come questi, stando sotto i 20€ di spesa. Dai un’occhiata alle chicche che ho selezionato: godono tutte di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazon, le sorprese tech a meno di 20€

Un elenco assolutamente non casuale, ma scelto mirando a prodotti che sarai felicissimo di poter portare a casa spendendo una cifra ridicola. Dai un’occhiata!

Il primo prodotto lo adoro, letteralmente. Si tratta di Fire TV Stick Lite ed è una chiavetta che devi semplicemente inserire nella porta HDMI della televisione o di un monitor. In un attimo, ottieni un sistema di smart TV assolutamente completo e basato sul sistema operativo Android. App, giochi e tutte le tue piattaforme di contenuti in streaming che ami di più, sempre a portata di telecomando. Non importa quanto vecchia sia la TV, basta un ingresso HDMI e la compatibilità è garantita. La prendi a 19,99€.

Il secondo prodotto è uno smart speaker compatto con supporto all’assistente vocale Alexa. Si tratta del delizioso Echo Flex ed è un piccolo concentrato di tecnologia. Già perché è anche dotato di Bluetooth e jack audio da 3,5 millimetri. Il motivo? Semplice! Puoi decidere se usarlo come “semplice” speaker intelligente e usare la voce per interagire con l’assistente vocale (chiedere informazioni o gestire la casa smart) oppure se rendere smart prodotti che non lo sono. Ad esempio, puoi collegarlo alle vecchie casse o a uno speaker Bluetooth, che però non è connesso. Un piccolo, ma potentissimo, prodotto. Alto potenziale, prezzo minuscolo: porti tutto a casa a 14,99€.

Il terzo gadget è un bellissimo smartwatch, assolutamente diverso dal solito design. Doogee Ares è un gioiello da polso, ricco di funzionalità. Dall’ampio display, gestisci le notifiche in arrivo, controlli i risultati dell’attività sportiva e monitori la salute (oltre alla misurazione del battito cardiaco, c’è anche il controllo della quantità di ossigeno nel sangue e della qualità del riposo notturno). Disponibile in nero, verde oppure rosa, lo prendi a 17,99€ (spunta il coupon in pagina).

A seguire, uno smartband. Un wearable per chi desidera un ingombro minore rispetto al classico smartwatch. Quello che ho scelto però è molto speciale. Infatti, oltre a funzionare come activity tracker, a gestire le notifiche e ad offrire funzioni dedicate alla salute, ha una chicca in più. Infatti, ti permette di interagire direttamente dal polso con l’assistente vocale Alexa: puoi chiederle informazioni o gestire la casa smart usando la voce. Un vero e proprio spettacolo, insomma. Spunta il coupon in pagina e prendilo a 19,99€: un vero affare sfizioso.

Per finire, una chiavetta USB, ma non un modello a caso ovviamente. Questo gioiellino ti mette a disposizione ben 128GB di spazio di archiviazione e il bello è che puoi usarlo direttamente su smartphone e tablet, oltre che su PC. Come? Grazie alla presenza di doppia uscita: USB A e USB C. Un sacco di spazio, super pratico e anche super economico: la prendi a 10€ circa appena.

Visto che prodotti tech interessanti puoi portare a casa a meno di 20€ da Amazon? Vere e proprie sorprese, se consideri la qualità e le caratteristiche di ognuno di loro. Ricorda: non solo costano pochissimo, ma le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.