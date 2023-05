L'Amazon delle genialate ECONOMICHE: 5 gadget assurdi a meno di 15€

Dai un’occhiata a questi 5 particolarissimi gadget, tutti utili e geniali. Adesso su Amazon sono in sconto a meno di 15€ e puoi fare spettacolari affari. Scegli al volo i tuoi preferiti, le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Attenzione: si tratta di promozioni a tempo limitato. Attivale direttamente in pagina, come nell’immagine d’esempio seguente.

Questo faro solare portatile è un portento. Dotato di pannello solare e batteria integrata ricaricabile, fornisce un sacco di luce e può funzionare anche come pratico powerbank per il tuo smartphone. Prendilo a 13€ circa appena.

Un avvitatore wireless comodissimo, dotato di ben 10 inserti pronti da montare. Batteria ricaricabile a lunga durata e luce LED che punta direttamente sulla zona di lavoro. Prendilo in sconto a 14,99€ appena.

Con questo utilissimo gadget, potrai tenere sotto controllo la peluria in eccesso in punti scomodi come naso oppure orecchie. Dotato di diversi accessori e batteria ricaricabile, è anche impermeabile. Accaparratelo in promozione a 8€ circa soltanto.

Un ventilatore, comodissimo per la stagione calda in arrivo, dotato di batteria integrata ricaricabile e comoda maniglia per il trasporto. Compatto e potente, potrà offrirti refrigerio in qualsiasi momento e praticamente ovunque desideri. Accaparratelo a 9,99€ appena.

Questa spettacolare torcia ricaricabile non potrebbe essere più potente e versatile. Dotata di doppia lampada luminosissima, è perfetta da usare in qualsiasi momento occorre ottenere tanta illuminazione. Addirittura, in un attimo si trasforma in lampada frontale e puoi usarla senza problemi, mantenendo le mani libere. Prendila a 11€ circa appena.

Visto che gadget utili e geniali ci sono su Amazon a meno di 15€? Tutto merito del coupon che taglia il prezzo, ma dovrai fare molto in fretta: si tratta di occasioni a tempo limitatissimo. Le spedizioni sono sempre rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

