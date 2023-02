L'Amazon dei MAI PIÙ SENZA: 5 cose utilissime (e non banali) a meno di 10€

Scegli i prodotti che preferisci e fallo a cuor leggero. Questi utilissimi gadget costano tutti meno di 10€ adesso su Amazon e le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un lettore di memorie esterne: microSD ed SD. Cos’ha di speciale? Beh, la doppia uscita! Oltre a quella USB A, ce n’è una USB C. Grazie a quest’ultima, potrai senza problemi collegare il dispositivo al tuo smartphone e sopperire così all’assenza di memoria espandibile tramite memorie esterna: la colleghi solo all’occorrenza, facendo magari un bel backup dei dati. Compatibile anche con tablet e PC, è un prodotto super versatile. Prendilo a 6,59€ appena.

Il cappello smart è perfetto per gestire al meglio la stagione invernale, senza rinunciare alla praticità di avere un paio di cuffie Bluetooth per ascoltare musica direttamente dallo smartphone e senza il vincolo dei cavi. Indossi il tuo cappello, resti ben caldo e senti la musica che ti piace di più. Prendilo a 9,99€.

Dalla tecnologia, ai miracolosi aiuti in casa. Sai cos’è questo simpatico vulcano? Si tratta di una genialata che ti permetterà di mantenere sempre il microonde pulito! Già, perché c’è chi più di una volta l’ha visto sporchissimo e non sapeva come pulirlo rapidamente… e chi mente! Il cibo schizza, è normale che accada. Pulirlo è importante oppure ogni volta che scalderemo una pietanza o una bevanda, la sporcizia potrebbe finire nel piatto o nel bicchiere. Questa genialata basta riempirla di acqua e poco aceto, chiuderla, inserirla nel forno e accendere. Dopo pochi secondi, sarà sufficiente aprire e passare un panno umido sulle pareti interne. La sporcizia verrà via molto facilmente. Prendilo a 8,95€ appena.

La chiave universale è pazzesca e farà felice tutti gli amanti del fai da te. Una sola chiave, da montare su manico o trapano, e poi potrai dire addio alla maggior parte degli attrezzi della tua cassetta. Un solo prodotto è in grado di “aggrapparsi” letteralmente a viti, dadi, bulloni, ganci e anche inserti danneggiati. A quel punto, potrai avvitarli, svitarli o tirarli via senza alcun problema: una vera genialata! Non perdere l’occasione di accaparrartelo a 9,99€ appena.

Per finire, non sottovalutare il potenziale di una lampada ricaricabile con sensore di movimento. Utilissima in punti dove sarebbe difficile illuminare, magari per assenza di prese elettriche, è perfetto anche di notte. Posizionala sotto il pensile della cucina, nei pressi delle scale o nell’armadio: si accenderà in automatico al rilevamento dei movimenti. Dotato di batteria integrata ricaricabile, quando è scarico basterà un attimo per effettuare la ricarica. Prendila in promozione a 7,64€.

Visto quante utili genialate puoi trovare a gran prezzo su Amazon? Approfitta degli sconti, accaparratele al volo e risparmia. Tutto a meno di 10€ e spedizioni veloci e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

