L'Amazon degli SPICCIOLI: 5 cose a meno di 5€ che mai penseresti

Prodotti che proprio mai penseresti di prendere a meno di 5€ da Amazon. Eppure, scovando le occasioni giuste è facile fare affari con pochi spiccioli! Scegli quello che più ti piace, ordinalo finché è in promozione e godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Porta tessere, bancomat e carte di credito con tecnologia RFID per la protezione dei dati. Uno strumento di sicurezza utilissimo se la tua carta è dotata di chip NFC: quando la tessera è all’interno, è impossibile effettuare una scansione della stessa. Di conseguenza, se un malintenzionato ci provasse, sarebbe impossibile riuscirci. Utilissimo. La confezione da 6 pezzi la prendi a 4,99€ appena.

Questa mini torcia di Varta è uno spettacolo. Super compatta, ha un ottimo fascio luminoso ed è perfetta per illuminare in casi di emergenza. Arriva con integrato un sistema di portachiavi, così da poterla attaccare alle chiavi e portarla sempre con te. In sconto del 50%, te l’accaparri a 2,99€ appena: pochissimo!

Questo interruttore è semplicemente geniale. Hai presente tutti i prodotti che alimenti trami porta USB e non hai modo di accendere e spegnere? Ecco, con questo gadget risolverai il problema definitivamente! Che si tratti di una luce o di un ventilatore, potrai avere finalmente un tasto di ON/OFF. Basta posizionare il gadget fra il cavo di alimentazione e il sistema di alimentazione. Super versatile, te l’accaparri a 4,99€.

Questo cavo USB A/USB C non solo è super robusto – grazie al rivestimento in corda di nylon – è anche particolarmente potente. Infatti, supporta fino a 100W ed è quindi perfetto per il trasferimento veloce dei dati, ma anche per la ricarica rapida di smartphone, tablet e PC. A meno di 5€ è un affare: prendilo a 4,49€ appena.

Una pratica chiavetta USB, perfetta per avere sempre con te i tuoi file, anche pesanti. Infatti, è dotata di ben 64GB di spazio di archiviazione. Compatta e dotata di supporto per portachiavi o cordicella, puoi prenderla a 4,99€.

Insomma, di prodotti utili a prezzo piccolissimo su Amazon ce ne sono tantissimi. Scegli il tuo preferito e fai ottimi affari adesso: prendi tutto a meno i 5€ e le spedizioni sono veloci e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.